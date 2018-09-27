Минобороны КНР выразило протест США из-за "провокаций" в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны КНР выражает решительный протест США в связи с "провокационными действиями" американских ВВС в Южно-Китайском море. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил официальный представитель министерства обороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян.
"Позиция и принципы Китая по Южно-Китайскому морю являются последовательными и ясными, их не нужно еще раз повторять. Что касается провокационных действий американских военных самолетов в Южно-Китайском море, то мы решительно протестуем и будем продолжать предпринимать необходимые меры для разрешения ситуации", - указал он.
Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами территориальные споры в Южно-Китайском море из-за Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша). С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий. США и Япония обвиняют КНР в формировании участков суши, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе превращены в морские базы и военные аэродромы.