Глава британского МИД заявил, что провел честный обмен мнениями с Лавровым на полях ГА ООН

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава британского МИД Джереми Хант провел "честный обмен мнениями" с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом британский министр сообщил в четверг в интервью телеканалу Sky News.
"Это был честный обмен мнениями. Он был довольно жестким, поскольку неприемлемо, чтобы Россия поручала агентам ГРУ впервые применять химическое оружие на британской земле", - сказал Хант, имея в виду инцидент в Солсбери.
"Главный вызов, с которым мы сталкиваемся на данный момент, - это изменение международного порядка. Есть много вещей, которые беспокоят нас, и поведение России после произошедшего в Солсбери находится на первом месте в этом списке", - отметил он.
Отвечая на вопрос, считает ли он, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Хант ответил: "Все мы думаем, что это вряд ли произойдет в России без отмашки с самого высокого уровня. Мы очень осторожно относимся к тому, что мы говорим, потому что мы хотим быть уверены, что все, что мы говорим, подкреплено доказательствами".