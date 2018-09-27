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Генассамблея ООН - 2018
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Глава британского МИД заявил, что провел честный обмен мнениями с Лавровым на полях ГА ООН

При этом Джереми Хант утверждает, что больше всего Великобританию сейчас беспокоят действия России
Глава британского МИД Джереми Хант REUTERS/Simon Dawson
Глава британского МИД Джереми Хант
© REUTERS/Simon Dawson

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Глава британского МИД Джереми Хант провел "честный обмен мнениями" с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом британский министр сообщил в четверг в интервью телеканалу Sky News.

"Это был честный обмен мнениями. Он был довольно жестким, поскольку неприемлемо, чтобы Россия поручала агентам ГРУ впервые применять химическое оружие на британской земле", - сказал Хант, имея в виду инцидент в Солсбери.

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"Главный вызов, с которым мы сталкиваемся на данный момент, - это изменение международного порядка. Есть много вещей, которые беспокоят нас, и поведение России после произошедшего в Солсбери находится на первом месте в этом списке", - отметил он.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Хант ответил: "Все мы думаем, что это вряд ли произойдет в России без отмашки с самого высокого уровня. Мы очень осторожно относимся к тому, что мы говорим, потому что мы хотим быть уверены, что все, что мы говорим, подкреплено доказательствами".

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичВеликобританияРоссияХант, ДжеремиГенассамблея ООН - 2018
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