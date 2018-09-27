МИД Венгрии заявил, что выдворит консула Украины в случае высылки венгерского консула

ООН, 27 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Венгрия выдворит дипломата Украины такого же уровня в случае высылки своего консула в городе Берегово Закарпатской области Украины. Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, которая состоялась в среду "на полях" Генассамблеи ООН.

"Украинский коллега спросил меня, буду ли я отзывать нашего консула после этого инцидента [появления в интернете видео с выдачей жителям Закарпатья венгерских паспортов], и я ответил, что у меня нет причин его отзывать, так как он не сделал ничего, нарушающего венгерское или международное законодательство, - отметил Сийярто. - Тогда он сказал, что украинская сторона его выдворит. Я ответил: хорошо, но это не останется без реакции. Я выдворю одного из украинских дипломатов того же уровня из Венгрии".

Между Киевом и Будапештом возникли серьезные разногласия, связанные с принятием в 2017 году Верховной радой закона "Об образовании", норма которого о языках национальных меньшинств возмутила сразу несколько европейских стран, в том числе и Венгрию. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс с 2020 года может строиться только на государственном языке. До этого языки нацменьшинств, включая русский, будут преподаваться только до пятого класса. Обеспокоенность по данному вопросу выразили также Румыния, Молдавия, Польша, Россия, Болгария и Греция, а Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в октябре прошлого года утвердила жесткую резолюцию по этому закону и признала, что он является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.

Венгрия уже трижды блокировала заседание Комиссии Украина - НАТО на уровне глав МИД, выражая таким образом претензии к Киеву в связи с языковой статьей закона.

Ситуация обострилась после публикации в интернете 19 сентября 2018 года видео о вручении паспортов Венгрии в консульстве страны в городе Берегово Закарпатской области Украины. Климкин заявил, что за выдачу венгерских паспортов украинцам страна намерена выслать консула Венгрии.