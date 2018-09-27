AFP: французские войска высадили десант на севере Мали

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Франции десантировали 120 своих военнослужащих в район округа Менака на северо-востоке Мали, одной из наиболее нестабильных областей на малийской территории. Об этом сообщило в четверг AFP со ссылкой на главный штаб французской армии.
Как уточняется, к десантной операции было привлечено два военно-транспортных самолета C-160 Transall и один транспортник Airbus A400M. С бортов каждого из них высадились по 40 французских десантников.
"Эта операция позволит пополнить находящийся в этом регионе личный состав. Мы используем различные сочетания сил и средств, чтобы создавать эффект неожиданности для террористических вооруженных группировок и показать местному населению, что мы способны быстро прибыть на место", - отметил официальный представитель главного штаба французской армии Патрик Стейгер.
Новый четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет Airbus A400M начал поступать на вооружение ВВС Франции с 2013 года. Это первый случай применения модели для десантирования военнослужащих в зоне боевых действий. Высадка производилась через грузовой люк в задней части фюзеляжа. К высадке десанта через боковые двери самолет пока не готов, производитель обещает решить эту конструктивную задачу в обозримом будущем.
Франция начала операцию "Бархан" летом 2014 года совместно с правительствами пяти западноафриканских стран: Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада. Цель операции - продолжение борьбы с сетью исламистских группировок, действующих в регионе от Ливии до Гвинеи-Бисау.
Операция "Бархан" пришла на смену контртеррористической операции Франции "Сервал", начатой 11 января 2013 года с целью освобождения северных территорий Мали от боевиков сепаратистских и исламистских группировок.