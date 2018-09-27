AFP: президент Македонии призвал к бойкоту референдума о переименовании страны

ТАСС, 27 сентября. Президент Республики Македония Гёрге Иванов заявил о намерении бойкотировать намеченный на 30 сентября референдум о государственном наименовании и обратился к гражданам с призывом последовать его примеру. Об этом сообщает в четверг AFP.

"Как гражданин я принял решение: 30 сентября я не пойду голосовать, - приводит агентство выдержку из его выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. - И я убежден, что вы, наши граждане, также примете это мудрое решение".