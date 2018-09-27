Резолюцию по Венесуэле поддержали менее половины стран - членов СПЧ ООН

ЖЕНЕВА, 27 сентября. /ТАСС/. Предложенная рядом латиноамериканских стран и поддержанная государствами Евросоюза, а также Украиной резолюция по Венесуэле получила менее половины от общего числа голосов на проходящей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ). За ее принятие в четверг проголосовали 23 из 47 стран - членов СПЧ, тогда как большинство государств либо высказались против (7), либо воздержались (17).

Среди проголосовавших против - Китай, Куба, Пакистан и Египет, среди воздержавшихся - Южная Африка, Саудовская Аравия и Киргизия. Россия в этом году не является членом СПЧ и в голосовании не участвовала.

В резолюции, которую инициировали, в частности, Аргентина, Мексика, Канада, Чили, Перу и Парагвай, выражена "глубочайшая обеспокоенность в связи с серьезными нарушениями прав человека в контексте политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса" в Венесуэле. К правительству страны обращен призыв "принять гуманитарное содействие" для решения проблемы нехватки продовольствия и лекарств, а также "сотрудничать с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и механизмами Совета ООН по правам человека". Кроме того, СПЧ попросил верховного комиссара ООН по правам человека подготовить "всеобъемлющий письменный доклад" о положении с правами и свободами в республике и представить его на 41-й сессии СПЧ в 2019 году. Дискуссии по Венесуэле должны будут пройти также на 40-й и 42-й сессиях Совета.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Ситуация особенно обострилась на фоне массовых волнений в 2017 - начале 2018 года и выборов президента страны, которые выиграл Николас Мадуро. У президента остается много противников - 4 августа на него было совершено покушение.