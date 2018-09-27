Канцлер Австрии в ближайшие недели посетит Россию

ВЕНА, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в ближайшие недели посетит с визитом Россию и обсудит с российским президентом Владимиром Путиным отношения ЕС и РФ, ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщили в четверг корреспонденту ТАСС в ведомстве федерального канцлера Австрии.

"Канцлер вместе с президентом Путиным откроет выставку в Государственном Эрмитаже - "Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена". Она станет продолжением выставки, которая была открыта во время визита Путина в Вену в Музее истории искусств", - уточнил представитель ведомства австрийского федерального канцлера.

"Кроме того, состоятся рабочие переговоры [между Курцем и Путиным] на тему двусторонних отношений, по вопросам энергетики, отношений ЕС и России, а также ситуации на Украине и в Сирии", - добавил собеседник агентства. Как отмечается, окончательная дата визита еще не определена.

Путин посетил 5 июня этого года с однодневным визитом Австрию. Мероприятие было приурочено к 50-летию начала экспорта отечественного газа в Австрию. Австрийская Республика в 1968 году стала первой страной в Западной Европе, которая заключила газовый контракт с СССР.

Президент РФ в ходе визита вместе с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и федеральным канцлером Себастьяном Курцем приняли участие в открытии выставки "Полотна старых мастеров из Эрмитажа" - избранной коллекции живописи двух ведущих музеев мира - Музей истории искусств Вены и Государственного Эрмитажа, работы ранее принадлежали императорским семьям Австрии и России. В Вене выставка проработала с 6 июня до 2 сентября. Как тогда анонсировал Путин, в России - в Государственном Эрмитаже - она будет выставляться осенью - с 4 октября по 13 января 2019 года.

27 сентября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил газете "Известия", что Путин проведет переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем в октябре в Санкт-Петербурге.