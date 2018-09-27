Сийярто обвинил Украину в нарушении международных правил из-за съемки видео в консульстве

ООН, 27 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Съемка скандального видео с выдачей жителям Закарпатья паспортов на территории венгерского консульства в Берегово является операцией спецслужб и нарушает международные правила. Об этом заявил в четверг в интервью ТАСС министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным, которая состоялась в среду "на полях" Генассамблеи ООН.

"То, что происходило в нашем консульстве на Украине и в других странах, абсолютно соответствует национальному и международному законодательству", - подчеркнул Сийярто. Касаясь видео, опубликованного рядом СМИ, он выразил уверенность, что "это совершенно очевидно было действиями спецслужб". "А проводить операции спецслужб на территории дипломатических миссий других стран неприемлемо, это противоречит писаным и неписаным правилам и законам двусторонних отношений", - акцентировал внимание министр.

По его мнению, "ситуация очень простая и ясная". "Украина нарушает международный закон, так как они забирают у национальных меньшинств их законные права", - изложил он позицию Будапешта. В ходе переговоров по этой проблеме "украинцы давали обещания, но так их и не выполнили", констатировал Сийярто. В частности, напомнил он, Венгрии "было обещано, что переходный период будет увеличен на несколько лет до полного вступления закона ["Об образовании", который фактически вводит запрет для нацменьшинств на обучение на родном языке] в силу".

Не выполнил Киев и обещания исключить из-под действия данного закона частные школы, а также обсудить его с венгерским обществом, продолжил глава МИД. "Мы видим кампанию по распространению ненависти в отношении венгерского населения на Украине", - полагает он.

"Двойное гражданство - феномен, принятый по всей Европе, - подчеркнул Сийярто. - Многие страны позволяют иметь двойное гражданство". "На Украине не запрещено законодательно иметь второе гражданство и паспорт другой страны. Так что двойное гражданство напрямую не нарушает украинское законодательство", - пояснил он.

Между Киевом и Будапештом возникли серьезные разногласия, связанные с принятием в 2017 году Верховной радой закона "Об образовании", норма которого о языках национальных меньшинств возмутила сразу несколько европейских стран, в том числе и Венгрию. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс с 2020 года может строиться только на государственном языке. Ситуация обострилась после публикации в интернете 19 сентября 2018 года видео о вручении паспортов Венгрии в консульстве страны в городе Берегово Закарпатской области Украины. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за выдачу венгерских паспортов украинцам страна намерена выслать консула Венгрии.