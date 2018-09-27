Президент Финляндии видит признаки желания влиять на Европу у РФ и КНР, но не США

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в четверг, что, по его мнению, на текущем историческом этапе России и Китай будто бы стремятся усилить свое влияние на Европу в то время как Соединенные Штаты не проявляют схожей заинтересованности. Свой взгляд на ситуацию в мире политик представил, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне.

"И Китай, и Россия стремятся укрепить свое влияние в нашем регионе, в европейском регионе", - заявил финский лидер и отметил, что считает "средства Китая <...> более тонкими".

"Обе страны [Россия и КНР] в настоящее время демонстрируют Европе дружеское расположение. В последнее время мы в Европе не видим заинтересованности такого же уровня со стороны Вашингтона", - добавил Ниинистё.