Глава МИД Финляндии призвал все страны ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Мораторий на ядерные испытания не может служить полноценной заменой Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который должны ратифицировать все страны для укрепления взаимного доверия. Об этом заявил в четверг на проходящей на полях 73-й сессии ГА ООН встрече "Стран - друзей Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний" министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

"Все страны кроме КНДР заявили о намерении соблюдать мораторий на ядерные испытания, - отметил он. - Это важное обязательство, но совершенно очевидно, что добровольно объявленный мораторий не может заменить обязательств, предусмотренных договором". Он призвал КНДР подписать и ратифицировать договор, подчеркнув, что такой шаг "укрепил бы доверие международного сообщества к заявлениям о готовности к денуклеаризации". "Призыв ратифицировать договор адресован также и другим странам - Китаю, Египту, Индии, Ирану, Израилю, Пакистану и США. Они должны предпринять соответствующие меры", - добавил он.

"Наша общая цель - мир, свободный от ядерного оружия, - подчеркнул глава МИД Финляндии. - Мы можем достичь этой цели, шаг за шагом укрепляя взаимное доверие, и вступление в силу Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний стало бы таким шагом. Этот договор пользуется практически единодушной поддержкой и недавно Тувалу и Таиланд присоединились к договору".

Договор был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Он запрещает производить испытательные взрывы ядерных боезарядов, а также ядерные взрывы в мирных целях. Сейчас договор ратифицирован 166 государствами, однако он не вступил в силу - необходима его ратификация всеми 44 государствами, которые либо обладают ядерным оружием, либо имеют потенциальные возможности его создания. Восемь стран этого еще не сделали (КНДР, Индия и Пакистан не подписали; США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали, но не ратифицировали).