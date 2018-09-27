МИД Грузии отверг обвинения в экспериментах над людьми в медцентре близ Тбилиси

ТБИЛИСИ, 27 сентября. /ТАСС/. Грузия считает беспочвенными сообщения о медицинских экспериментах над людьми в функционирующем в пригороде Тбилиси "Исследовательском центре общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара".Об этом заявил журналистам замдиректора консульского департамента внешнеполитического ведомства страны Владимир Константиниди.
11 сентября министр госбезопасности Грузии в 1993-1995 годах Игорь Гиоргадзе заявил, что в Лаборатории Лугара биологами военно-медицинской группы США в Грузии и частными подрядчиками могли проводиться секретные эксперименты над жителями Грузии. По его словам, целый ряд таких экспериментов окончился летальным исходом для жителей Грузии. 14 сентября в Минобороны РФ заявили, что изучают опубликованные Гиоргадзе документы о лаборатории Лугара, а 25 сентября директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил в Москве, что Россия не допустит проведения американцами биологических экспериментов на своих границах.
"Беспочвенные обвинения в отношении Центра Лугара на самом деле никак не отражают реальность, - сказал Константиниди. - "Исследовательский центр имени Лугара" функционирует как структурная единица Национального центра контроля за заболеваниями и общественного здравоохранения минздрава Грузии и его финансовое обеспечение осуществляется правительством страны".
Центр (лаборатория) общественного здравоохранения им. Лугара был открыт в пригороде Тбилиси в 2011 году при содействии США.