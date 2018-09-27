Аббас призвал Трампа отменить решения по Иерусалиму и поселениям

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Палестинский руководитель Махмуд Аббас призвал президента США Дональда Трампа отменить все принятые им ранее решения по Иерусалиму и еврейским поселениям.

Об этом он заявил, выступая в четверг с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Я призывал Трампа отменить его решения, поскольку они идут вразрез с теми обязательствами, которые Соединенные Штаты взяли на себя в отношении мирного процесса на Ближнем Востоке", - сказал Аббас.

Аббас отметил, что палестинцы ожидали от Трампа инициативы по возобновлению мирных переговоров с Израилем, однако вместо этого американская администрация приняла решение перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. "Я снова с этой трибуны призываю президента Трампа пересмотреть это ничем не оправданное решение", - сказал Аббас.

Кроме того, палестинский руководитель вновь повторил призыв к проведению международной конференции по Ближнему Востоку. "Мы никогда не отказывались от переговоров с Израилем и будем и дальше протягивать руку в поддержку мира, - отметил он. - Мы отвергаем насилие и применение силы, но привержены мирному народному сопротивлению". "Мы лишь хотим права на определение судьбы нашего народа", - добавил Аббас.

Палестинцы "по-прежнему привержены мирным переговорам и верят, что им удастся создать независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме", подчеркнул Аббас. "Мы никогда не вернемся к насилию и террору, который мы отвергаем, и будем добиваться реализации своего законного права на самоопределение ненасильственным путем", - указал палестинский лидер.

Обращаясь к участникам ГА ООН, Аббас призвал их "взять под международную защиту палестинский народ", "Палестинцев насчитывается 13 млн по всему миру, разве мы не заслуживаем самоопределения, мы мирный народ и не собираемся ни с кем воевать", - указал он.

Аббас заявил, что палестинцы поддерживают идею проведения Международной конференции под эгидой ближневосточного квартета (РФ, США, ООН и ЕС) с целью реанимации мирного процесса между палестинцами и Израилем. Он обвинил нынешнюю американскую администрацию "в покровительстве израильской оккупации, которая продолжается 51 год и является препятствием на пути создания независимого палестинского государства".

Президент Палестины возложил на Израиль ответственность за срыв всех подписанных ранее двусторонних договоренностей, начиная с мирных соглашений в Осло в 1993 году. Он осудил принятый Кнессетом (парламентом) 19 июля закон о еврейском характере Государства Израиль, который закрепляет статус Израиля как национального государства еврейского народа. По словам Аббаса, "этот закон превращает Израиль в государство апартеида и подрывает урегулирование ближневосточного конфликта на основе двух государств".