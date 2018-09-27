Туск: ООН должна способствовать борьбе с вмешательством в выборы

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. ООН должна предпринять усилия для борьбы с внешним вмешательством в демократические выборы и способствовать усилению демократических институтов в мире.
Об этом заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск, выступая на 73-й Генеральной ассамблее ООН.
"ООН должна предпринять усилия для борьбы с вредоносным вмешательством в демократические выборы и способствовать усилению демократических институтов в мире", - заявил он. Туск подчеркнул, что ЕС "не единственный в этом зале, кто испытал вмешательство в выборы".
Он не развил эту тему, и не уточнил, о каком именно вмешательстве идет речь.
С момента американских президентских выборов в 2016 году в западных странах стало трендом обвинять Россию во вмешательстве в выборы. Москва в свою очередь неоднократно опровергала данные утверждения.