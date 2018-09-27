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Президент Финляндии не усматривает роста напряженности на Балтике

Ниинистё отметил важность присутствия НАТО в странах Балтии

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Финляндии считает, что роста напряженности на Балтике, вопреки утверждениям некоторых политических кругов, не происходит. Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая в четверг в Институте Брукингса в Вашингтоне.

"Что касается балтийского региона... Ну, есть напряженность", - заявил прежде всего финский лидер.

"Однако я бы сказал, что напряженность в последние несколько лет не нарастала. Представляется, что она - напряженность, так сказать, стабилизировалась. Это лучше, чем не стабилизировавшаяся напряженность", - подчеркнул Ниинистё.

"<...> Самым важным [фактором] является присутствие там, в странах Балтии, НАТО", - полагает президент Финляндии.

Теги
Ниинистё, СаулиФинляндия
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