Президент Финляндии не усматривает роста напряженности на Балтике

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство Финляндии считает, что роста напряженности на Балтике, вопреки утверждениям некоторых политических кругов, не происходит. Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинистё, выступая в четверг в Институте Брукингса в Вашингтоне.
"Что касается балтийского региона... Ну, есть напряженность", - заявил прежде всего финский лидер.
"Однако я бы сказал, что напряженность в последние несколько лет не нарастала. Представляется, что она - напряженность, так сказать, стабилизировалась. Это лучше, чем не стабилизировавшаяся напряженность", - подчеркнул Ниинистё.
"<...> Самым важным [фактором] является присутствие там, в странах Балтии, НАТО", - полагает президент Финляндии.