AFP: в Нидерландах предотвратили крупный теракт

ТАСС, 27 сентября. Нидерландские правоохранительные органы предотвратили теракт, который планировался на территории страны во время крупного общественного мероприятия. В ходе спецоперации семь человек задержаны, сообщает в четверг агентство AFP со ссылкой на местные власти.
По его данным, при обыске подозреваемых были обнаружены пояса со взрывчаткой и автоматы АК-47. Один из задержанных хотел, чтобы атака "привела к многочисленным жертвам".
Подготовка теракта, как указывает AFP, была на завершающей стадии.