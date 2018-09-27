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AFP: в Нидерландах предотвратили крупный теракт

Агентство сообщает о задержании семи человек, у подозреваемых обнаружены пояса со взрывчаткой и автоматы АК-47

ТАСС, 27 сентября. Нидерландские правоохранительные органы предотвратили теракт, который планировался на территории страны во время крупного общественного мероприятия. В ходе спецоперации семь человек задержаны, сообщает в четверг агентство AFP со ссылкой на местные власти.

По его данным, при обыске подозреваемых были обнаружены пояса со взрывчаткой и автоматы АК-47. Один из задержанных хотел, чтобы атака "привела к многочисленным жертвам".

Подготовка теракта, как указывает AFP, была на завершающей стадии.

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