Меркель исключила возможность коалиции ХДС с "Альтернативой для Германии"

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель вновь исключила возможность создания коалиции ХДС с правопопулистской партией "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом она заявила в четверг в интервью газете Augsburger Allgemeine.

"Это я могу категорически исключить", - сказала Меркель, отвечая на вопрос о возможности заключения коалиции ХДС с АдГ после земельных выборов в Саксонии, которые состоятся в следующем году. В этом регионе, по последним опросам, особенно сильны позиции АдГ. Канцлер убеждена, что ее мнение разделяет большинство в ХДС Саксонии.

Ранее глава фракции ХДС в саксонском ландтаге Кристиан Хартман не исключил вариант, при котором христианские демократы пойдут на альянс с "Альтернативой для Германии". При этом канцлер неоднократно заявляла о том, что ХДС не пойдет на коалицию с АдГ и Левой партией.