ЕК хочет дополнительно выделить €40 млн на помощь палестинским беженцам

ТАСС, 27 сентября. Еврокомиссия (ЕК) в четверг предложила дополнительно выделить Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) €40 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия предложила БАПОР дополнительную поддержку, чтобы позволить агентству продолжать обеспечивать доступ к образованию для 500 тыс. детей из числа палестинских беженцев, доступ к первичной медицинской помощи для 3,5 млн пациентов, а также помощь более чем 250 тыс. уязвимых палестинских беженцев", - говорится в сообщении.

"Поддержка агентства означает поддержку мира и безопасности на Ближнем Востоке. И это в наших стратегических интересах", - заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на министерской встрече БАПОР, состоявшейся на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Также присутствовавший на встрече европейский комиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан отметил, что дополнительным финансированием ЕС подтверждает свою "четкую и твердую приверженность БАПОР и палестинским беженцам".

Как отмечается в пресс-релизе, с учетом этих дополнительных средств общий вклад ЕС в деятельность БАПОР в 2018 году составит €146 млн.

БАПОР учреждено в соответствии с резолюцией Генассамблеи (ГА) ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. Агентство стало преемником органа ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, действовавшего в 1948-1950 годах и распределявшего помощь через добровольные организации, и является вспомогательным органом ГА. БАПОР защищает права палестинских беженцев, содействует им в получении образования, медицинского обслуживания, гуманитарной помощи и социальных услуг.

31 августа администрация президента США Дональда Трампа приняла решение прекратить финансирование БАПОР. Ранее власти США по указанию Трампа отменили выделение Палестине помощи на сумму $200 млн, указав, что на это решение повлияла ситуация в секторе Газа, где палестинское движение ХАМАС "ставит под угрозу жизни людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию".