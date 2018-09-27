{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН - 2018

Премьер Грузии заявил о продолжении курса европейской и евроатлантической интеграции

Мамука Бахтадзе отметил демократические реформы и экономическое развитие республики

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Грузия продолжит избранный народом страны путь на интеграцию в Европу. Об этом заявил в четверг премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отметил Бахтадзе, "путь европейской и евроатлантической интеграции является историческим выбором народа Грузии". "Мы последовательно продолжим этот путь", - указал он. Премьер заявил, что "Грузия является составной частью европейской семьи". "Грузия добилась успехов в осуществлении демократических реформ и экономическом развитии, что является результатом процесса европейской и евроатлантической интеграции страны", - сказал он.

В июне 2014 года Грузия подписала в Брюсселе Соглашение об ассоциации с ЕС. В 2014-2015 годах занимавший тогда пост премьер-министра страны Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что для евроинтеграции Грузии понадобится минимум 10 лет. В последние три года высокопоставленные представители ЕС и государств - членов ЕС либо не называли возможные сроки вступления Грузии в ЕС, либо говорили о 15-20 годах, необходимых для этого.

24 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в Тбилиси, что "Германия будет продолжать поддерживать процесс интеграции Грузии в ЕС". По ее словам, "это динамичный процесс", однако за пять лет он не завершится.

Теги
Меркель, АнгелаГрузияГерманияБахтадзе, МамукаГенассамблея ООН - 2018
Политический кризис в Венесуэле
В Международном уголовном суде допустили ускорение расследования по Венесуэле
В четверг Аргентина, Чили, Канада, Колумбия, Парагвай и Перу направили в МУС требование начать расследование возможных преступлений против человечности на территории Венесуэлы, совершаемых с 2014 года
Читать полностью