Премьер Грузии заявил о продолжении курса европейской и евроатлантической интеграции

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Грузия продолжит избранный народом страны путь на интеграцию в Европу. Об этом заявил в четверг премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как отметил Бахтадзе, "путь европейской и евроатлантической интеграции является историческим выбором народа Грузии". "Мы последовательно продолжим этот путь", - указал он. Премьер заявил, что "Грузия является составной частью европейской семьи". "Грузия добилась успехов в осуществлении демократических реформ и экономическом развитии, что является результатом процесса европейской и евроатлантической интеграции страны", - сказал он.

В июне 2014 года Грузия подписала в Брюсселе Соглашение об ассоциации с ЕС. В 2014-2015 годах занимавший тогда пост премьер-министра страны Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что для евроинтеграции Грузии понадобится минимум 10 лет. В последние три года высокопоставленные представители ЕС и государств - членов ЕС либо не называли возможные сроки вступления Грузии в ЕС, либо говорили о 15-20 годах, необходимых для этого.

24 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в Тбилиси, что "Германия будет продолжать поддерживать процесс интеграции Грузии в ЕС". По ее словам, "это динамичный процесс", однако за пять лет он не завершится.