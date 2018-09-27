Правительства США и еще шести стран призвали к дипломатическому урегулированию в Сирии

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Правительства США, Великобритании, Франции, Германии, Египта, Саудовской Аравии и Иордании призвали в совместном заявлении к скорейшему дипломатическому решению конфликта в Сирии. Документ распространен в четверг пресс-службой Госдепартамента.

"Существует срочная необходимость в согласованных дипломатических усилиях и политической воле со стороны международного сообщества, чтобы прекратить конфликт. Завершить войну с помощью военных методов невозможно, и альтернативы политическому решению не существует. Мы утверждаем самым решительным образом, что те, кто стремится к военному решению, добьются лишь того, что увеличат риск опасной эскалации и еще большего разрастания кризиса в регионе и за его пределами. По этой причине абсолютно необходимо политическое решение в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254", - отмечается в документе.

Главы внешнеполитических ведомств этих стран также призвали в совместном заявлении ООН и офис Спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры как можно скорее созвать конституционный комитет для составления проекта конституции Сирии и отчитаться о прогрессе перед Советом Безопасности ООН не позднее 31 октября.

"Мы призываем ООН и офис Спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии созвать как можно скорее конституционный комитет, который бы вызывал доверие и включал в себя все стороны, и который начал бы работу по составлению проекта новой конституции Сирии и заложил бы основы для свободных и честных выборов под наблюдением ООН", - отмечается в заявлении.

"Мы настоятельно призываем Спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии сообщить Совету Безопасности ООН о прогрессе не позднее 31 октября", - говорится в документе.

