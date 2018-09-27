Премьер-министр Грузии высказался за реформирование ООН

ТБИЛИСИ, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил в четверг, что настало время осуществить реформирование работы ООН. Соответствующее заявление политик сделал, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"К сожалению, ООН оказалась неготовой к решению вызовов, стоящих перед современным миром, - отметил Бахтадзе. - На наших глазах происходит системная эрозия глобальной безопасности, в сегодняшних условиях миру нужна более действенная и сильная ООН".

По его словам, "международному сообществу сегодня нужны сильные институты, которые смогут дать конкретную оценку вызовам современности и адекватно реагировать на эти вызовы, осуществлять превенцию рисков, которые представляют опасность для глобальной безопасности". "Разговоры о необходимости реформирования ООН велись еще в 1990-х годах, но надо признать, что в этом деле не было серьезных успехов. Сейчас настала пора осуществить реформирование ООН, эта очень актуальная тема", - заявил премьер-министр.