Globo: у пережившего покушение фаворита выборов президента Бразилии обнаружена инфекция

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 сентября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Бразилии, ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару, который в начале сентября получил тяжелое ранение в результате покушения, будет выписан из больницы позже, чем предполагалось. Как сообщила в четверг на своем сайте газета Globo, у политика обнаружена бактериальная инфекция, поэтому лечение будет продолжено.

Ранее сообщалось, что Болсонару будет выписан в пятницу, 28 сентября. Его родственники уже забронировали билеты на самолет, планируя перевезти его из больницы в Сан-Паулу домой, в Рио-де-Жанейро. Однако в связи с новыми данными решение о его выписке отложено до субботы или воскресенья. В течение ближайших дней политик будет принимать антибиотики.

Болсонару был тяжело ранен ножом 6 сентября во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора в штате Минас-Жерайс на юго-востоке страны. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Из протокола допроса подозреваемого следует, что он готовился к нападению. Биспу ди Оливейра заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которых полиция не поймет, и периодически говорил, что это было сделано "по воле Бога".

Бывший десантник и сторонник ультраправых взглядов Болсонару лидирует по популярности среди всех претендентов на высший пост. По данным опроса Бразильского института изучения общественного мнения и статистики, 27% бразильцев готовы поддержать депутата в первом туре президентских выборов, который состоится 7 октября.