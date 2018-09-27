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Генассамблея ООН - 2018
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Делегация Ирана покинула зал Генассамблеи перед выступлением премьера Израиля

По данным источника в иранской делегации, это было сделано намеренно в знак отношения к выступлению Биньямина Нетаньяху, который резко раскритиковал Иран

ООН, 28 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Делегация Ирана в полном составе покинула зал Генассамблеи ООН перед выступлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает корреспондент ТАСС.

Как пояснил агентству источник в иранской делегации, это было сделано намеренно в знак отношения к выступлению израильского премьер-министра, который обрушился на Иран с резкой критикой.

В частности, в ходе выступления с трибуны Генассамблеи Нетаньяху заявил, что в Тегеране на тайном складе хранятся 15 контейнеров, каждый из которых может содержать ядерные материалы и оборудование, и потребовал от МАГАТЭ провести немедленное расследование.

Теги
ИранИзраильНетаньяху, БиньяминГенассамблея ООН - 2018
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