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Генассамблея ООН - 2018

Главы МИД России и Боливии обсудили реализацию договоренностей президентов

Диего Пари Родригес выразил надежду на укрепление двусторонних отношений

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Боливии Сергей Лавров и Диего Пари Родригес рассмотрели в ходе встречи в четверг на полях Генассамблеи ООН реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

"Встреча наших президентов Владимира Путина и Эво Моралеса 13 июля в Москве подтвердила обоюдный настрой на углубление партнерства во всех областях, - сказал Лавров. - Мы сегодня посмотрим, что необходимо сделать, чтобы все договоренности президентов были реализованы".

Родригес выразил надежду на укрепление двусторонних отношений. "Встреча президентов имела огромное значение для Боливии. Надеемся, что нам удастся продвинуться в решении ряда двусторонних вопросов", - отметил он.

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Моралес, ЭвоПутин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичБоливияРоссияГенассамблея ООН - 2018
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