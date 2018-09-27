Главы МИД России и Боливии обсудили реализацию договоренностей президентов

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Боливии Сергей Лавров и Диего Пари Родригес рассмотрели в ходе встречи в четверг на полях Генассамблеи ООН реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

"Встреча наших президентов Владимира Путина и Эво Моралеса 13 июля в Москве подтвердила обоюдный настрой на углубление партнерства во всех областях, - сказал Лавров. - Мы сегодня посмотрим, что необходимо сделать, чтобы все договоренности президентов были реализованы".

Родригес выразил надежду на укрепление двусторонних отношений. "Встреча президентов имела огромное значение для Боливии. Надеемся, что нам удастся продвинуться в решении ряда двусторонних вопросов", - отметил он.