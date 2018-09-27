Telegraph: британские спецслужбы выявили третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции определили личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом в четверг сообщила газета The Daily Telegraph .

Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

По ее данным, идентифицированный "третий сотрудник российской военной разведки мог выполнять разведывательную миссию" в Солсбери, чтобы помочь спланировать нападение на Скрипалей. Издание при этом не приводит имени нового предполагаемого фигуранта инцидента в Солсбери.

По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются россияне с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.