Трамп вновь выступил в поддержку Кавано после окончания слушаний в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп вновь выступил в поддержку кандидата на пост судьи Верховного суда США Бретта Кавано, который в четверг давал показания в юридическом комитете Сената Конгресса. На своей странице в Twitter американский лидер похвалили его речь вскоре после окончания слушаний.

"Кавано показал Америке именно те качества, которые и побудили меня выдвинуть его кандидатуру. Его речь была яркой, честной и захватывающей. Стратегия демократов, которые занимаются поиском и уничтожением [противников], отвратительна, и весь этот процесс был полнейшим фарсом и попыткой задержать, помешать, воспрепятствовать. Сенат должен проголосовать!" - написал Трамп.

Бретт Кавано на слушаниях в четверг категорически отверг обвинения в сексуальном насилии, которые выдвинула против него американка Кристин Блейзи Форд. Перед появлением в Конгрессе Кавано в течение нескольких часов перед сенаторами выступала сама женщина. Она под присягой подтвердила все обвинения, выдвинутые ею ранее.