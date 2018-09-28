Спецпредставитель госсекретаря по Сирии отметил необходимость избегать эскалации конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Инциденты, которые могут привести к разрастанию конфликта в Сирии, должны быть исключены. Такое мнение высказал в четверг спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге на полях 73-й сессии ГА ООН, посвященном политике США в Сирии.

Он отметил, что в настоящий момент "вооруженные силы пяти государств - США, России, Турции, Ирана и Израиля - вовлечены в конфликт в Сирии или в непосредственной близости от нее". Напомнив в этой связи о недавнем инциденте с российским самолетом Ил-20, сбитым над Средиземным морем во время удара израильских самолетов по целям на территории Сирии, он заявил, что "таким сценариям, ведущим к эскалации, необходимо срочно положить конец".

"Мы бы хотели видеть деэскалацию ситуации в Сирии и продвижение на пути политического урегулирования, которое было бы справедливо для сирийцев, - утверждал он. - Необходимо добиваться разгрома "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), активизации политического процесса и полного вывода иранских формирований из Сирии".

С целью активизации политического процесса в Сирии, продолжал он, США, Великобритания, Франция, Германия, Египет, Саудовская Аравия и Иордания выступили в четверг с заявлением, в котором содержится призыв к спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре созвать конституционный комитет для составления проекта конституции Сирии и отчитаться о прогрессе перед Советом Безопасности ООН не позднее 31 октября.

"Цель этого заявления - поддержать идею политического урегулирования в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254, - заявил спецпредставитель госсекретаря США. - Некоторые - те, кто находится к востоку от Польши и стран Балтии - считают, что это неофициальный ультиматум, однако это не так, это призыв отчитаться перед ООН".

Он обратил внимание на то, что ситуация в сирийской провинции Идлиб "оказалась замороженной в результате соглашения, выработанного Турцией и Россией", и выразил уверенность в том, что заявление представителей США, Великобритании, Франции, Германии, Египта, Саудовской Аравии и Иордании "создает стимул для политического урегулирования конфликта" в Сирии.