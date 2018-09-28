Премьер Испании поддержал предложение об ограничении права вето в Совбезе ООН

ТАСС, 28 сентября. Председатель правительства Испании Педро Санчес в четверг поддержал ранее озвученное президентом Франции Эмманюэлем Макроном предложение об ограничении права вето постоянных членов Совета Безопасности ООН в случае крупномасштабных преступлений. С таким заявлением Санчес выступил на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Испания поддерживает франко-мексиканскую инициативу по ограничению использования права вето в случаях массового насилия", - заявил премьер.

Совет Безопасности ООН насчитывает 15 членов. Среди них - пять постоянных членов, обладающих правом вето: Россия, Великобритания, КНР, США и Франция. За счет права вето каждая из этих стран может блокировать любую содержательную резолюцию СБ ООН, вне зависимости от того, сколько голосов в общей сложности подано в поддержку того или иного документа.