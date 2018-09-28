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Генассамблея ООН - 2018

Мадуро считает, что встреча с Трампом принесет положительные результаты

Глава Венесуэлы вновь подтвердил свою готовность встретиться с американским президентом

ТАСС, 28 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг вновь подтвердил свою готовность встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом и считает, что эта встреча принесет положительные результаты.

"Дональд Трамп и я, мы встретимся лицом к лицу... и я уверен, что это будет к лучшему. Если когда-нибудь представится возможность встретиться и поговорить с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, то я готов, подготовлен и открыт [к встрече]", - заявил он на встрече с журналистами в Нью-Йорке, где накануне выступал в рамках общеполитической дискуссии высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава Венесуэлы отметил, что эта встреча содержала бы "всю правду о нашей родине" и "открытую повестку дня".

Накануне Мадуро, выступая на общеполитической дискуссии высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что готов пожать американскому президенту руку и обсудить с ним любые темы.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаТрамп, ДональдГенассамблея ООН - 2018
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