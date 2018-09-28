Президент Венесуэлы провел встречу с генсеком ООН

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Я провел теплую встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которому я рассказал правду о Венесуэле", - написал Мадуро в своем Twitter.

По его словам, были достигнуты соглашения о сотрудничестве со всемирной организацией.

Накануне Мадуро выступил на общеполитической дискуссии высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН и, в частности, заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом и обсудить с ним любые темы.