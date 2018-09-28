ВВС США и Японии провели учения над Восточно-Китайским и Японским морями

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. ВВС США и Японии провели совместные учения, которые охватили зону Восточно-Китайского и Японского морей. Об этом сообщило в пятницу командование японских Воздушных сил самообороны.

В учениях, которые состоялись в четверг, принял участие стратегический бомбардировщик ВВС США В-52 и 16 японских боевых самолетов, преимущественно истребителей F-15. Они принадлежали серии военно-воздушных баз, расположенных по всей территории страны - от южного острова Окинава до самого северного Хоккайдо.

Стратегический бомбардировщик В-52 вылетел с базы Андерсен на острове Гуам. Отработку взаимодействия с японскими самолетами он провел вначале над Восточно-Китайским морем, где Токио вовлечен в спор с Пекином из-за прав на необитаемые острова Сенкаку (Дяоюйдао), находящиеся под контролем Японии.

Затем В-52 переместился в воздушное пространство над Японским морем, где продолжил учения. Его маршрут в этом районе не разглашается.

Как отмечает в пятницу в своей электронной версии газета The Yomiuri Shimbun, совместные учения ВВС двух стран сразу над акваторией Восточно-Китайского и Японского морей ранее никогда не проводились. Информационное агентство Kyodo называет их "сильным сигналом", направленным на сдерживание военной активности КНР в этом регионе.