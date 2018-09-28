Мадуро пригласил верховного комиссара ООН по правам человека посетить Венесуэлу

ТАСС, 28 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг пригласил верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет посетить Боливарианскую Республику.

"Я обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Двери нашей родины открыты, мы встретим вас в Венесуэле, как только вы захотите посетить нас", - написал Мадуро в своем Twitter.

Глава Венесуэлы также отметил, что внешнеполитическое ведомство страны находится в полной готовности для оказания содействия и координации возможного визита Бачелет.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.