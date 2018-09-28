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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро пригласил верховного комиссара ООН по правам человека посетить Венесуэлу

Глава Боливарианской Республики также отметил, что МИД страны готов оказать содействие возможному визиту Мишель Бачелет

ТАСС, 28 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг пригласил верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет посетить Боливарианскую Республику.

"Я обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Двери нашей родины открыты, мы встретим вас в Венесуэле, как только вы захотите посетить нас", - написал Мадуро в своем Twitter.

Глава Венесуэлы также отметил, что внешнеполитическое ведомство страны находится в полной готовности для оказания содействия и координации возможного визита Бачелет.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаБачелет, МишельПолитический кризис в Венесуэле
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