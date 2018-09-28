Премьер Вьетнама призвал к объединению усилий стран мира для решения глобальных проблем

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Вьетнам призывает к объединению усилий всех стран мира для решения современных глобальных проблем. Об этом заявил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, выступая в четверг на общеполитических дебатах в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Премьер обратил внимание, что в контексте растущей глобализации и последних мировых достижений в научно-технологической области открываются новые возможности для беспрецедентного глобального экономического роста. Одновременно на этом фоне мир сталкивается и с новыми, весьма значительными трудностями и препятствиями. "Проводимая политика применения силы или угрозы ее использования, рост односторонних мер и шагов по-прежнему угрожают миру и международной стабильности. Вместе с этим повсеместно сохраняются несправедливость и неравенство, продолжается рост бедности, происходит изменение климата и общее ухудшение экологии", - сказал он.

"Ни одна нация не сможет в одиночку эффективно противостоять этим серьезным глобальным вызовам, для этого необходимы совместные шаги и сотрудничество всех стран, которые должны объединить свои усилия в интересах мира, равенства и устойчивого развития", - указал Нгуен Суан Фук.

Он выразил надежду на то, что крупные державы и развитые страны станут образцом поведения, ориентированного на поддержание мира, содействие развитию и примут конструктивные меры в этом направлении. Подчеркивая ключевую роль ООН в создании новых основ для эффективного решения глобальных проблем, вьетнамский премьер предложил международному сообществу принять к действию инициированную Вьетнамом концепцию "двойной ответственности". В соответствии с ней, не только каждая нация, но и каждый индивид в качестве гражданина планетарного сообщества должны взять на себя дополнительную ответственность за решение наиболее актуальных вопросов общемировой повестки.