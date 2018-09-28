Корабли ВМС Японии появятся на параде в Южной Корее под флагом, вызвавшим протест Сеула

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Корабли морских сил самообороны Японии во время предстоящего международного парада в Южной Корее будут ходить под военным флагом "Восходящего солнца" с расходящимися лучами, хотя Сеул, как сообщается, от этого попросил воздержаться. С таким разъяснением выступил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр обороны Ицунори Онодэра.

"Военный корабль, по нашему законодательству, обязан демонстрировать свой флаг, - сказал глава японского военного ведомства. - Согласно международным конвенциям, флаг служит также отличительным признаком национальной принадлежности корабля. Поэтому мы их будем обязательно поднимать".

Японские ВМС используют флаг с изображением на белом фоне алого солнечного диска с расходящимися лучами. До поражения во Второй мировой войне такой же дизайн имели знамена императорской армии, которая вела захватнические операции на обширных территориях Азии. В Южной Корее и Китае, поэтому, такой флаг считается символом японской агрессии и военных преступлений Токио.

Организаторы международного военно-морского парада в Южной Корее, как сообщает информационное агентство Kyodo, попросили зарубежных участников вывешивать на своих кораблях только флаг Республики Корея и свой национальный флаг. В случае Японии он представляет собой белое полотнище с алым кругом посередине - но без расходящихся лучей.

В Южной Корее, сообщает Кyodo, нарастает движение против появления в водах страны японских кораблей с нежелательным флагом, что, по мнению агентства, может привести к открытому проявлению недовольства.