СМИ: Япония отказалась от идеи ввести летнее время к Олимпиаде 2020 года

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Японии из-за технических трудностей отказались от идеи перехода на летнее время к 2020 году, когда в Токио состоятся Олимпийские игры. Об этом сообщает газета Asahi со ссылкой на оргкомитет Олимпиады.

Его руководство уведомило, что хотело бы к открытию Игр передвинуть стрелки часов в стране на один-два часа вперед, чтобы хоть в какой-то мере избавить спортсменов и зрителей от дневной жары. Однако детальное изучение такого плана показало, что к 2020 году технически затруднительно эффективно провести переключение всех систем в Японии на новое время. Против такой затеи активно высказывалась и часть общественности, которая указывала на нежелательные последствия для здоровья населения.

В то же время созданный при правящей Либерально-демократической партии страны специальный комитет намерен продолжить изучение вопроса о возможном введении летнего времени. В частности, в течение нынешнего финансового года он должен подготовить промежуточный доклад на эту тему.

В Японии в прошлом веке уже обсуждался вопрос о переходе на летнее время, но тогда от такой реформы отказались, опасаясь внести путаницу в экономическую и социальную жизнь населения.

Нынешним летом на территории страны, включая Токио, была отмечена аномальная жара - стрелки термометров достигали рекордной отметки в +41 градус. С мая по всей стране были госпитализированы с тепловыми ударами более 70 тыс. человек, десятки умерли.