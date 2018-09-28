Лидеры стран СНГ открыли заседание Совета глав государств Содружества в Душанбе

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и другие главы делегаций стран СНГ начали заседание Совета глав государств Содружества в узком составе.

Путин прибыл во дворец Сомон в Душанбе, где в парковой аллее правительственной резиденции его приветствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. После того, как все гости собрались, они сделали совместную фотографию у фонтана, расположенного у входа во дворец. Затем главы делегаций прошли внутрь для участия в первом заседании Совета глав государств, которое проходит в узком составе в закрытом для прессы режиме.

После церемонии фотографирования по пути к залу заседаний Путин обменялся несколькими репликами с президентами Молдавии и Казахстана - Игорем Додоном и Нурсултаном Назарбаевым.

Открывая саммит, Рахмон подвел краткие итоги председательства Таджикистана в СНГ, озвучил основные пункты повестки нынешнего Совета глав государств. Он особо поприветствовал премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который впервые принимает участие в СГГ СНГ. "От имени всех присутствующих хотел бы сердечно поприветствовать вас в качестве члена Совета глав государств СНГ и пожелать успехов в дальнейшей деятельности", - сказал Рахмон.

Заседание в узком формате затем продолжилось в закрытом для прессы режиме.

По данным Исполкома СНГ, на заседании Совета глав государств в узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках Содружества, а также обсудить вопросы о председательстве в организации, дате и месте проведения очередного заседания Совета.

На расширенном заседании будут рассмотрены вопросы политического взаимодействия, дальнейшего развития сотрудничества в культурно-гуманитарных областях, в сферах обеспечения безопасности, а также проекты, направленные на совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.

По итогам встречи главам делегаций предстоит подписать 18 документов, в том числе утвердить передачу председательства в СНГ в 2019 году Туркменистану.