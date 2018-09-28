Премьер Вьетнама выступил за главенство международного права в разрешении конфликтов

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Вьетнам последовательно выступает за главенство международного права в разрешении любых конфликтов. Об этом заявил в четверг премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук на общеполитических дебатах в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"СРВ продолжит прилагать усилия для повышения своей роли в защите основополагающих принципов международного права и Устава ООН с целью урегулирования любых возникающих конфликтов мирным путем. Все споры должны решаться на основе неприменения силы или угрозы ее использования, активизации сотрудничества между странами мира в духе равноправия и взаимной выгоды", - подчеркнул премьер. Он обратил особое внимание на необходимость мирного урегулирования всех противоречий в Восточном море на основе Конвенции ООН по морскому праву 1982 года с целью обеспечения безопасности, свободы судоходства и авиации в этом регионе.

Как заявил Нгуен Суан Фук, Вьетнам, желая внести действенный вклад в усилия по поддержанию международного мира и безопасности, намерен стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН на период 2020-2021 годов. Он поблагодарил 53 страны Азиатско-Тихоокеанского региона за поддержку кандидатуры СРВ и выразил надежду, что при голосовании за Ханой отдадут свои голоса все члены всемирной организации. Премьер заверил, что Вьетнам в случае избрания в Совбез приложит все усилия для укрепления взаимодействия между ООН и региональными организациями, будет оказывать содействие продвижению глобального диалога и сотрудничества в целях предотвращения конфликтов и мирного урегулирования всех международных споров.