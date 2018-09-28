{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Генассамблея ООН - 2018

МИД Ирана отверг израильские обвинения в разработке ядерного оружия

Глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул, что Израиль является единственной страной, обладающей ядерным оружием на Ближнем Востоке

ТАСС, 28 сентября. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг обвинения в разработке ядерного оружия, высказанные на Генассамблее ООН премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает телеканал Press TV.

"Нетаньяху должен объяснить, как Израиль, который является единственной страной, обладающей ядерным оружием на Ближнем Востоке, может выдвигать такие наглые обвинения против государства, чья ядерная программа была неоднократно названа мирной Международным агентством по атомной энергии", - сказал Зариф.

Слова министра стали ответом на выступление Нетаньяху на Генассамблее ООН, во время которого израильский премьер заявил, что в Тегеране существует тайный склад с тоннами ядерных материалов и оборудования. Политик призвал МАГАТЭ провести немедленные инспекции этого объекта.

Теги
ИзраильНетаньяху, БиньяминЗариф, Мохаммад ДжавадГенассамблея ООН - 2018
Дело Сергея Скрипаля
Times: данные о втором подозреваемом в отравлении Скрипалей обнародуют через неделю
По данным издания, речь идет о личности подозреваемого, известного как Александр Петров
Читать полностью