Минобороны Бельгии подаст в суд на Google за наличие военных объектов на картах страны

БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Бельгии объявило о намерении подать в суд на Google за то, что на его картах видны панорамные и спутниковые снимки ключевых военных объектов королевства, что подрывает их безопасность. Об этом минобороны Бельгии сообщило в пятницу в коммюнике.

"Министерство обороны потребовало от Google размыть снимки объектов. Констатируя, что это не было сделано, оно подает в суд иск против Google", - говорится в документе.

Речь идет о функции панорамной и спутниковой съемки на картах Google. На них можно, например, в деталях рассмотреть авиабазу Кляйн-Бройгель, где хранятся американские атомные авиабомбы, базу ВВС Флоренн или штаб-квартиру НАТО.

Ранее бельгийские СМИ сообщали, что, несмотря на обращения к Google, на картах остаются незаретушированными обе бельгийские атомные электростанции.