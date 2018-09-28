Times: данные о втором подозреваемом в отравлении Скрипалей обнародуют через неделю

ТАСС, 28 сентября. Данные о личности одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей, известного как Александр Петров, будут обнародованы в ближайшие 7-10 дней. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на лиц, сообщивших о том, что осведомлены насчет настоящих имен подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

"Группа, которая раскрыла личность полковника Чепиги, уверена, что знает настоящее имя его младшего коллеги, который использовал псевдоним Александр Петров, и планируют обнародовать его через 7-10 дней", - отмечает издание.

Как информировала ранее британская газета The Daily Telegraph, под именем Руслан Боширов якобы скрывается некий 39-летний полковник Анатолий Владимирович Чепига. По ее данным, эта информация стала доступной благодаря расследованию, проведенному изданием совместно с британской инициативной группой Bellingcat.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября премьер Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются россияне с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.