Китай призвал Японию беречь стабильные двусторонние отношения

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Китай призывает Японию совместно отстаивать принцип многосторонности в международных отношениях и поддерживать основы международной торговли. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с японским коллегой Таро Коно на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

"Будучи важными соседями и крупнейшими экономиками, Китай и Япония должны совместно сохранять приверженность принципу многосторонности, поддерживать международную торговую систему и защищать международное право и нормы", - приводит агентство "Синьхуа" слова китайского министра.

Китай, продолжил он, хотел бы расширять взаимовыгодное сотрудничество с Японией в таких областях, как экономика и торговля, финансы и инновации, а также наращивать обмены между молодежью и местными властями. Обе страны, по словам Ван И, в течение некоторого времени были вовлечены в активные совместные действия, и теперь "нужно высоко ценить и отстаивать такие с трудом завоеванные моменты, искать точки соприкосновения и решать споры, чтобы сберечь стабильные и здоровые двусторонние отношения".

Ван И подчеркнул, что обе стороны "должны извлечь уроки из прошлых взлетов и падений и даже регресса в отношениях, в частности, по вопросам Тайваня и истории".

Таро Коно, как отмечает агентство, заверил, что Япония готова работать вместе с Китаем по наращиванию сотрудничества в различных областях, правильно подходить к разногласиям и вести подготовку к дальнейшему продвижению отношений.