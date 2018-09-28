Экс-глава МВД Британии: новый референдум по Brexit лучше, чем выход из ЕС без соглашения

ТАСС, 28 сентября. Проведение повторного референдума по Brexit - это лучший вариант, чем выход Соединенного Королевства из ЕС без достижения соглашения с Брюсселем. Такое мнение выразила член правящей Консервативной партии, экс-глава МВД Эмбер Радд.

"Считаю, что народное голосование может быть следствием тупика, в котором оказалась страна", - приводит в пятницу слова Радд газета The Independent. Великобритания "находится в данное время на совершенно неизведанной территории", сказала она.

Согласно исследованию, проведенному с 21 августа по 10 сентября аналитической службой NatCen (The National Centre for Social Research), в случае проведения сейчас всенародного голосования победу с результатом 52% одержали бы сторонники евроинтеграции. Два года назад референдум по вопросу членства в ЕС завершился победой евроскептиков - за выход из сообщества выступили 51,9% проголосовавших.

"Нынешний исход в значительной степени будет зависеть от выбора тех, кто не голосовал два года назад, и которые сейчас в соотношении один к двум поддерживают сохранение интеграции с Евросоюзом", - отметил ведущий исследователь NatCen Джон Кертис. Однако привлечение их к участию в повторном референдуме может оказаться серьезной проблемой, признает аналитик.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.