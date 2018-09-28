Нетаньяху призвал ООН потребовать от МАГАТЭ проинспектировать объект в Иране

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем попросил его потребовать от главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано провести проверку информации о секретном складе ядерных материалов и оборудования в Тегеране. Как сообщила канцелярия израильского премьера, переговоры состоялись на полях проходящей в Нью-Йорке общеполитической дискуссии 73-й Генеральной Ассамблеи.

"Глава правительства Израиля попросил генсека ООН обратиться к гендиректору МАГАТЭ с требованием провести проверку информации о секретном атомном хранилище в Тегеране, которую премьер-министр раскрыл, выступая на Генассамблее ООН, и провести инспекцию на этом объекте", - говорится в распространенном ведомством коммюнике.

В четверг в ходе выступления на ГА ООН Нетаньяху заявил, что в Тегеране находится секретный склад, на котором хранятся сотни тонн ядерных материалов и оборудования, относящегося к иранской ядерной программе.

В разговоре с административным главой ООН Нетаньяху также "отметил важность продолжения деятельности Временных сил ООН в Ливане и Сил ООН по наблюдению за разъединением сирийских и израильских войск [на Голанских высотах] при полном осуществлении их полномочий". Возвращение миротворцев ООН на Голаны стало возможным после передачи два месяца назад сирийскими военными контроля вдоль всей линии разъединения - от пограничного с Ливаном района Шебаа до пункта Маарая на стыке оккупированной части Голан с территорией Иордании. Принадлежащие Сирии Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года.

На встрече с Гутерришем Нетаньяху также обсудил ситуацию вокруг сектора Газа. "Премьер-министр поднял вопрос о пленных и без вести пропавших [в секторе Газа израильтянах] и сказал, что ООН должна мобилизовать международное сообщество для оказания дополнительного давления на ХАМАС, чтобы освободить их", - указали в канцелярии.

Военнослужащие армии Израиля Шауль и Голдин погибли в ходе последней военной операции "Нерушимая скала" в июле-августе 2014 года в секторе Газа. В различное время в сектор проникли израильтянин эфиопского происхождения и араб-бедуин, имеющий израильское гражданство. Оба они перестали выходить на связь после того, как оказались на территории этого палестинского приморского анклава. Считается, что тела военнослужащих и двух гражданских лиц может удерживать ХАМАС для обмена на находящихся в израильских тюрьмах активистов движения.