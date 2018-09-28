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Сотрудничество в рамках СНГ
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Следующий саммит СНГ состоится 11 октября 2019 года в Ашхабаде

По словам главы исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедева, такое предложение поступило от туркменской стороны

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Следующий саммит СНГ состоится 11 октября 2019 года в столице Туркмении Ашхабаде. Об этом сообщил на заседания саммита СНГ в Душанбе в расширенном составе глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

"По предложению туркменской стороны следующее заседание Совета глав государств СНГ (пройдет) 11 октября 2019 года в Ашхабаде", - сказал Лебедев.

По его словам, главы государств СНГ в ходе заседания в узком составе "обменялись мнениями по актуальным вопросам содружества". "Было принято решение о председательстве Туркменистана в СНГ в 2019 году. При этом сопредседательство в следующем году будут осуществлять Таджикистан и Узбекистан", - добавил Лебедев.

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ТуркменияСотрудничество в рамках СНГЛебедев, Сергей Николаевич
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