На Украине арестовали экс-владельца банка "Пушкино" Алексея Алякина

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Украинский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении задержанного ранее бывшего владельца российского банка "Пушкино" Алексея Алякина, который был в РФ объявлен в розыск по подозрению в мошенничестве. Такая мера будет действовать до принятия решения о возможной экстрадиции экс-банкира в Россию.

"Суд применил в отношении подсудимого [Алексея Алякина] меру пресечения в виде содержания под стражей [экстрадиционный арест] до вынесения решения Генеральной прокуратурой Украины о его выдаче и фактической передаче РФ, но не более 12 месяцев, то есть не позднее 15 сентября 2019 года", - процитировало решение суда агентство "Украинские новости".

Согласно материалам суда, Алякин на Украине является владельцем строительной компании "Прогрес Буд". В 2013 году он получил украинское гражданство, но в дальнейшем Государственная миграционная служба аннулировала это решение. Алякин был задержан 9 августа сотрудниками Службы безопасности Украины на трассе "Киев - Одесса".

В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) имеется запрос от соответствующих органов РФ о выдаче Алякина. На этом основании украинская прокуратура попросила суд арестовать Алякина. Защита же требовала применить к нему домашний арест, апеллируя, кроме прочего, к тому, что он принимал участие в силовой операции в Донбассе в составе добровольческих батальонов на стороне Киева.

До марта 2013 года основными владельцами российского банка "Пушкино" был бизнесмен Алексей Алякин и его партнеры, затем они вышли из капитала "Пушкино", а также подконтрольного Алякину банка "Кедр". Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года Алякин был заочно арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, он находится в розыске. Лицензия банка "Пушкино" была отозвана осенью 2013 года из-за потери платежеспособности, затем финансовая организация была признана банкротом.

В сентябре 2018 года Украина экстрадировала по запросу России Тимура Тумгоева - находившегося в розыске бывшего члена незаконных вооруженных формирований в Ингушетии. Факт его выдачи вызвал возмущение украинских националистов, по утверждению которых Тумгоев был участником силовой операции в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины, и его, по существующим в стране правилам, не имели права экстрадировать. ГПУ начала расследование факта экстрадиции в Россию Тимура Тумгоева, усомнившись в правильности данного решения. После этих событий Украина отказалась экстрадировать в Россию и отпустила на свободу заочно арестованного Грозненским судом за сбыт наркотиков Мовла Тимарова, который также числился в составе одного из украинских националистических добровольческих батальонов, действовавших в Донбассе.