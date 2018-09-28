Haaretz: Россия показала всему миру, как надо говорить с Израилем на языке силы

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 сентября. /ТАСС/. Россия показала всему миру, как надо вести себя с Израилем и как говорить с ним на языке силы. Такое мнение высказал в опубликованной в пятницу в рубрике "Мнения" колонке под заголовком "Наконец- то кто-то показал Израилю на границы дозволенного" постоянный автор издания Haaretz Гидеон Леви.

Он утверждает, что Израиль начинает что-либо менять только тогда, когда приходится платить за свои действия. ВВС еврейского государства "теперь будут думать дважды и, возможно, даже намного больше" перед следующей бомбардировкой объектов в Сирии, "о которой никто точно не знает, насколько она важна и нужна", пишет автор. По его мнению, Израиль считает, что "может вести себя в регионе по собственному усмотрению, не платя за это никакую цену во имя либо реальных, либо воображаемых интересов безопасности". Именно поэтому Тель-Авив нуждается в этом "нет", которое немедленно "возвращает его к его подлинным размерам", указывает он.

По мнению Леви, Израиль в последнее время, особенно с приходом к власти в США администрации Дональда Трампа, начал ощущать "нездоровую и развращающую поддержку", выражающуюся, в частности, в переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и в отказе Вашингтона от финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Он отмечает, что "красные флаги" со стороны РФ, "возможно, немного успокоят опьянение властью, охватившее Израиль в последние годы", и это может оказаться "куда полезнее, чем бездумная поддержка со стороны нынешней и предыдущих американских администраций".