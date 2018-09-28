Додон сообщил, что его визит в РФ намечен на 31 октября - 1 ноября

КИШИНЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Официальный визит президента Молдавии Игоря Додона в Россию состоится в период с 31 октября по 1 ноября. Соответствующее сообщение он опубликовал в пятницу на своей странице в Facebook.

"На полях саммита СНГ в Душанбе провел краткую рабочую встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Обменялись мнениями о текущей ситуации в молдо-российских отношениях и высказались за необходимость их активизации в различных сферах двустороннего сотрудничества. В ходе беседы согласовали сроки официального визита", - написал Додон.