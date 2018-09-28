Андрей Новиков будет руководить Антитеррористическим центром СНГ еще три года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Совет глав государств СНГ продлил срок службы главы Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковника полиции Андрея Новикова еще на три года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-бюро АТЦ.

"Решение Совета глав государств СНГ о продлении срока пребывания генерал-полковника полиции Андрея Петровича Новикова в должности руководителя Антитеррористического центра СНГ на три года (до 31 декабря 2021 года) принято в Душанбе 28 сентября", - сообщили в пресс-бюро.

АТЦ был создан решением Совета глав государств СНГ 21 июня 2000 года для обеспечения координации взаимодействия компетентных органов стран Содружества в области борьбы с международным терроризмом и другими проявлениями экстремизма. Новиков возглавляет центр с ноября 2006 года.