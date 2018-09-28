Кучма принял решение уйти с поста представителя Украины в контактной группе

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Второй президент Украины и один из подписантов минских соглашений Леонид Кучма заявил в пятницу о принятии решения уйти в отставку с поста полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил представитель Президентского фонда Леонида Кучмы.

"Леонид Данилович принял решение покинуть этот пост", - сообщил собеседник агентства.

Объясняя этот шаг, Кучма сообщил, что такое "решение принял для себя давно". "Когда я достигну критического для себя возраста, я должен дать возможность кому-то дать поработать. [На протяжении] более четырех лет до 100 поездок в Минск, а каждая встреча - гора проблем", - пожаловался Кучма. "Надо дать возможность другим поработать", - добавил он.

"Я уже окончательно это для себя решил, что где-то надо остановиться", - еще раз подчеркнул Кучма. По его словам, встречи в Минске даются ему нелегко, прежде всего, в физическом плане. "Когда я приезжаю, я два дня отхожу от этих встреч: там слишком сложные разговоры, особенно когда ты знаешь, что результата нет", - признался бывший президент.

В то же время Кучма заявил, что не хотел бы "анализировать полные причины, которые подталкивают" его к принятию решения об уходе с поста.