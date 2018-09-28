Джонсон обнародовал свой план Brexit на основе канадской модели отношений с ЕС

План Бориса Джонсона состоит из шести пунктов. Первый из них упраздняет все предложения Чекерса, второй - предусматривает отказ от идеи экономической поддержки Северной Ирландии путем фактического сохранения ее членства в едином рынке ЕС и требует переписать основные пункты будущего соглашения по Brexit.

В основе предлагаемого плана лежит возможность заключения с ЕС соглашения по условиям Brexit по так называемому канадскому варианту, когда за модель берется Соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли (СЕТА) между ЕС и Канадой. Подразумевается, что в таком случае Великобритания должна получить свободу в принятии решений, касающихся вопросов внутренней и торговой политики, а также прекратить свободное перемещение рабочей силы, создав эффективный и сбалансированной миграционный механизм.

Третий пункт указывает на необходимость обсуждения с ЕС перспективы заключения итоговой сделки по канадскому варианту, четвертый - предлагает осуществить капиталовложения в укрепление пограничного контроля, пятый - говорит о необходимости подготовки к сценарию выхода страны из ЕС при отсутствии соглашения с Брюсселем по условиям Brexit. И, наконец, шестой пункт требует от британского правительства приступить к немедленному началу после Brexit переговоров о свободной торговле со странами остального мира, которые должны стартовать уже в апреле будущего года.

Экс-глава МИД напомнил, что и до вступления в Общий рынок у Соединенного Королевства были свободные торговые отношения с Германией и Францией, и что их можно будет легко выстроить заново. Он также выступил за то, чтобы у Лондона и далее сохранялась беспошлинная торговля при отсутствии каких-либо квот на экспорт и импорт со всеми 27 странами, остающимися в составе ЕС.

"Нравственное и духовное унижение"

По утверждению Джонсона, "Великобритания сейчас находится в невыгодном положении на переговорах по Brexit", а предложения Чекерса "заслуженно непопулярны среди британских избирателей" и являются "нравственным и духовным унижением" Великобритании. Экс-глава МИД считает, что "с самого начала британское правительство" в ходе переговоров с Евросоюзом отметилось "нежеланием предпринимать какие-либо действия, чтобы выполнить самое важное требование Brexit" - покинуть таможенный союз и единый европейский рынок.

"Пришло время изменить ход переговоров и воздать должное амбициям и потенциалу Brexit. У нас есть шанс все сделать правильно, и я боюсь, что будущие поколения просто так не простят нас, если мы потерпим неудачу", - констатировал Борис Джонсон.

История переговоров по Brexit

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик: ЕС отказывается принимать предложения Чекерса, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем.