Грузинская православная церковь не будет участвовать в дискуссии по автокефалии на Украине

ТБИЛИСИ, 28 сентября. /ТАСС/. Грузинская православная церковь (ГПЦ) не будет участвовать в дискуссии по теме автокефалии Украинской православной церкви. Об этом заявил журналистам в пятницу настоятель церкви Кикети ГПЦ, помощник местоблюстителя Патриарха Грузии Андриа Джагмаидзе.

"Несогласие по этому вопросу существует между двумя большими церквами, у каждой из которых есть своя логика. Мы не принимаем участия в этих дискуссиях", - сказал он. Представитель ГПЦ также отметил, что "в церковной жизни Украины есть много сложностей, поэтому делать прогнозы сейчас очень трудно".

В последние недели некоторые представители ГПЦ заявляли в СМИ о своем личном отношении к ситуации. Часть из них высказалась в пользу поддержки предоставления автокефалии Украинской православной церкви, другая же часть заявила, что спешить в этом вопросе нельзя.

Сама ГПЦ не заявляла о своей официальной позиции по вопросу автокефалии. Представители Патриархии Грузии ранее отмечали, что позиция ГПЦ в связи с возможным признанием автокефалии Украинской православной церкви будет обсуждаться на заседании Синода ГПЦ, которое должно состояться в ближайшие месяцы.